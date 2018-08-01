Посеред вулиці на столичному Подолі знайшли гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. На столичному Подолі на узбіччі вулиці знайшли гранату, схожу на Ф-1, про що правоохоронців повідомили перехожі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Києві.
"До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що навпроти будинку на Верхній Вал, 23 лежить граната", - повідомили правоохоронці.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, екіпажі патрульних, вибухотехніки.
"Експерти вилучили предмет, схожий на гранату Ф-1, яку направлять на проведення експертизи", - додали у поліції.
З метою забезпечення безпеки громадян, як зазначається, правоохоронці перекрили рух вулицями Верхній та Нижній Вал з вулиці Костянтинівської до Житньоторзької.
Працівники поліції оглянули прилеглу територію та поспілкувались зі свідками та очевидцями події. Проводяться заходи щодо встановлення особи, яка залишила боєприпас, та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Наразі рух автомобілів відновлено.
Нагадаємо, на Житомирщині чоловіки з'ясовували стосунки за допомогою гранати.