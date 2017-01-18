Должностное лицо отдела безопасности питания будут судить за взяточничество в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Одессе должностное лицо управления государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет отвечать в суде за получение 10 тыс. грн взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Установлено, что в сентябре 2016 года должностное лицо требовало и получило 10 тыс. грн взятки от представителя предприятия за получение положительных заключений по отбору проб воды из скважины для дальнейшего ввода ее в эксплуатацию.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица по ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины.
По ходатайству прокуратуры должностное лицо отстранено от занимаемой должности.