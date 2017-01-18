Посадовця відділу безпеки харчування судитимуть за хабарництво в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В Одесі посадовець управління державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відповідатиме у суді за одержання 10 тис. грн хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Встановлено, що у вересні 2016 року посадовець вимагав та отримав 10 тис. грн хабара від представника підприємства за отримання позитивних висновків щодо відбору проб води зі свердловини для подальшого вводу її в експлуатацію.
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо посадовця за ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.
За клопотанням прокуратури посадову особу відсторонено від займаної посади.