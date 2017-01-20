Чиновника Сумской РГА разоблачили во взяточничестве

Правоохранители задокументировали факт вымогательства начальником одного из отделов Ахтырской районной государственной администрации от частного предпринимателя неправомерной выгоды за содействие в решении вопроса относительно переоформления аренды на земельный участок.

Сегодня, 20 января 2017 года, чиновника задержали непосредственно после получения им 20 тыс. грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении руководителю отдела по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.