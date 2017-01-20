Посадовця Сумської РДА викрили на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На Сумщині на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди викрито посадовця Охтирської райдержадміністрації. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Правоохоронці задокументували факт вимагання начальником одного з відділів Охтирської районної державної адміністрації від приватного підприємця неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні питання щодо переоформлення оренди на земельну ділянку.
Сьогодні, 20 січня 2017 року, посадовця затримано безпосередньо після отримання ним 20 тис. грн. Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру керівнику відділу за ч.3 ст.368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Довідково: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.