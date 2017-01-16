Чиновника райгосадминистрации будут судить в Запорожской области за закупку некачественного угля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Запорожской области будут судить чиновника райгосадминистрации за закупку некачественного угля для учебных заведений. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Так, в апреле 2016 г. отделом образования, молодежи и спорта Черниговской РГА с одним из обществ области заключен договор поставки в учреждения образования каменного угля.
Чиновник, зная условия заключенного договора, без получения соответствующих документов о качестве поставляемого товара и осуществления весового контроля, предусмотренных договором поставки, подписал его, заверил печатью и завизировал расходные накладные по осуществлению оплаты за поставленный уголь, качество и марка которого не соответствует условиям вышеуказанного договора. В результате этих действий государственным интересам нанесен ущерб в размере 134 тыс. грн.
Директору общества, которое осуществило поставку некачественного угля, также сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364-1 УК Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права).
Черниговским отделом Бердянской местной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела образования, молодежи и спорта Черниговской РГА по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.