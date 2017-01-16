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Посадовця райдержадміністрації судитимуть на Запоріжжі за закупівлю неякісного вугілля

Посадовця райдержадміністрації судитимуть на Запоріжжі за закупівлю неякісного вугілля

Київ • УНН

 • 6405 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. На Запоріжжі судитимуть чиновника райдержадміністрації за закупівлю неякісного вугілля для закладів освіти. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Так, у квітні 2016 року відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської РДА з одним із товариств області укладено договір поставки до закладів освіти кам’яного вугілля.

Чиновник, достовірно знаючи умови укладеного договору, без одержання відповідних документів щодо якості поставленого товару та здійснення вагового контролю, передбачених договором поставки, підписав його, завірив печаткою та завізував видаткові накладні щодо здійснення оплати за поставлене вугілля, якість та марка якого не відповідає умовам вищевказаного договору. Внаслідок цих дій державним інтересам завдано шкоди у розмірі 134 тис грн.

Директору товариства, яке здійснило поставку неякісного вугілля, також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права).

Чернігівським відділом Бердянської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської РДА за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

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