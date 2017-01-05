Должностное лицо киевского центра Гоструда задержали за взятку в 50 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Правоохранители задержали начальника одного из отделов ГП "Киевский экспертно - технический центр Гоструда" во время получения взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Должностное лицо требовало деньги у предпринимателя за составление положительного экспертного заключения на проведение лесосечных работ.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий задокументирован факт получения неправомерной выгоды в два этапа на общую сумму 50 тыс. грн.
Злоумышленника задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Ему готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.