Посадовця київського центру Держпраці затримали за хабар у 50 тис. грн

Посадовець вимагав кошти у підприємця за складення позитивного експертного висновку на проведення лісосічних робіт.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів задокументовано факт одержання неправомірної вигоди у два етапи на загальну суму 50 тисяч грн.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу.