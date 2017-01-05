Посадовця київського центру Держпраці затримали за хабар у 50 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Правоохоронці затримали начальника одного з відділів ДП “Київський експертно — технічний центр Держпраці” під час одержання хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Посадовець вимагав кошти у підприємця за складення позитивного експертного висновку на проведення лісосічних робіт.
Під час проведення слідчо-оперативних заходів задокументовано факт одержання неправомірної вигоди у два етапи на загальну суму 50 тисяч грн.
Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу.