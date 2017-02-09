Должностное лицо Херсонской ГФС поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Херсонской области на взятке в 4,5 тыс. долл. США задержан сотрудник областного ГФС. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Заместитель начальника одного из отделов ГУ ГФС в Херсонской области требовал от директора предприятия 4,5 тысячи долларов США неправомерной выгоды. За это он пообещал не замечать обнаруженные им в ходе проверки нарушения налогового законодательства.
Правоохранители задокументировали получение заместителем начальника одного из отделов фискальной службы части взятки.
При получении оставшихся денег его задержали правоохранители и изъяли 3,5 тысячи долларов США, за которые он пообещал решить "налоговые проблемы" директора частного предприятия.
Правоохранители проверяют причастность заместителя начальника одного из отделов ГУ ГФС в Херсонской области к совершению аналогичных преступлений.
Как сообщал УНН, киевского таможенника разоблачили на взятке в почти 6 тысяч долларов.