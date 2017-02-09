Посадовця Херсонської ДФС спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Херсонщині на хабарі у 4,5 тисяч доларів США затримано посадовця обласної ДФС. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Заступник начальника одного з відділів ГУ ДФС у Херсонській області вимагав від директора підприємства 4,5 тисячі доларів США неправомірної вигоди. За це він пообіцяв не помічати виявлені ним під час перевірки порушення податкового законодавства.
Правоохоронці задокументували отримання заступником начальника одного з відділів фіскальної служби частини хабара.
Під час одержання решти грошей його затримали правоохоронці та вилучили 3,5 тисяч доларів США, за які він пообіцяв вирішити "податкові проблеми" директора приватного підприємства.
Правоохоронці перевіряють причетність заступника начальника одного з відділів ГУ ДФС у Херсонській області до скоєння аналогічних правопорушень.
Як повідомляв УНН, київського митника викрили на хабарі в майже 6 тис. доларів.