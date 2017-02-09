Чиновника госпредприятия Киева будут судить за растрату

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из государственных предприятий по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украина.

Установлено, что указанный служащий заключил договор с Территориальным управлением государственной судебной администрации в Киевской области о выполнении работ по ремонту здания одного из районных судов Киевской области.

Однако, служащий умышленно внес в официальные документы ложные сведения об объеме выполненных строительных работ и использованных стройматериалов, причинив существенный вред государственным интересам на сумму почти 128 тыс. гривен.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы работы не соответствуют объемам и стоимости указанных в официальных документах.

Обвиняемому грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНН, прикарпатского чиновника будут судить за присвоение госимущества на 5 млн грн.