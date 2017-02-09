Посадовця держпідприємства Києва судитимуть за розтрату
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Начальника одного з державних підприємств у Києві судитимуть за розтрату 128 тис. грн держкоштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Прокуратура Київщини завершила досудове розслідування та скеровла до суду обвинувальний акт щодо начальника одного з державних підприємств за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.
Установлено, що вказаний службовець уклав договір із Територіальним управлінням державної судової адміністрації в Київській області про виконання робіт з ремонту будівлі одного з районних судів Київщини.
Однак, службовець умисно вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягу виконаних будівельних робіт та використаних будматеріалів, спричинивши істотну шкоді державним інтересам на суму майже 128 тисяч гривень.
Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи роботи не відповідають обсягам та вартості зазначених в офіційних документах.
Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи зайцматися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як повідомляв УНН, прикарпатського посадовця судитимуть за привласнення держмайна на 5 млн грн.