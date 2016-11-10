Служащего бюро медико-санитарной экспертизы поймали на взяточничестве в Кропивницком

Правоохранители установили, что медик требовал через посредника деньги за выдачу заключения медико-социальной экспертизы о присвоении пожизненной группы местному жителю. Инвалид третьей группы с детства должен был получить такой вывод автоматически.

Сотрудники спецслужбы задержали руководителя комиссии в Кропивницком при получении денег в собственном автомобиле.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.