Посадовця бюро медико-санітарної експертизи спіймали на хабарництві у Кропивницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Одного з керівників комісії Кіровоградського обласного бюро медико-санітарної експертизи затримали на хабарі у 18 тисяч гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що медик вимагав через посередника гроші за видачу висновку медико-соціальної експертизи про присвоєння пожиттєвої групи місцевому жителю. Інвалід третьої групи з дитинства мав отримати такий висновок автоматично.
Співробітники спецслужби затримали керівника комісії в Кропивницькому під час отримання грошей у власному автомобілі.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.