Чиновники трех столичных вузов наладили схему вымогательства денег от студентов-иностранцев

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Университета государственной фискальной службы Украины, Частного высшего учебного заведения "Европейский университет" и Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, которые наладили схему завладения денежными средствами иностранных граждан путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

"Должностные лица были уличены в октябре 2017 года в рамках совместной операции работников прокуратуры города Киева и СУ ГУ ЧП в Киеве по оперативному сопровождению УЗЭ в г.. Киеве. Действуя по предварительному сговору, они оформляли иностранных граждан и иностранных студентов, которые были отчислены из учебных заведений Украины, на подготовительные курсы различных вузов, без фактического их посещения, тем самым безосновательно продлевали срок их пребывания на территории государства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом должностные лица вузов за оформление 6 месяцев таких курсов требовали по 500 долл.

Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На сегодняшний день все фигуранты уголовного производства отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, Административный суд Киева восстановил Екатерину Амосову в должности ректора национального медицинского университета имени Богомольца.

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