Посадовці трьох столичних вишів налагодили схему вимагання грошей від студентів-іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно посадовців Університету державної фіскальної служби України, Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет” та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, які налагодили схему заволодіння грошовими коштами іноземних громадян шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Посадовців було викрито у жовтні 2017 року в рамках спільної операції працівників прокуратури міста Києва та СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження УЗЕ у м. Києві. Діючи за попередньою змовою, вони оформлювали іноземних громадян та студентів-іноземців, які були відраховані з навчальних закладів України, на підготовчі курси різних ВНЗ, без фактичного їх відвідування, тим самим безпідставно продовжували термін їх перебування на території держави”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, при цьому посадовці вишів за оформлення 6 місяців таких курсів вимагали по 500 дол.
Винним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
На сьогодні всі фігуранти кримінального провадження відсторонені від виконання службових обов’язків.
Нагадаємо, Адміністративний суд Києва відновив Катерину Амосову на посаді ректора національного медичного університету імені Богомольця.