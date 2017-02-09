Чиновник в Запорожье растратил более 1 млн грн при строительстве мостов через Днепр
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области подозревают в растрате бюджетных средств в сумме 1 298 846,58 грн при осуществлении строительства мостовых переходов через реку Днепр в Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, передает УНН.
В ходе досудебного расследования установлено, что заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области, злоупотребляя своим служебным положением, путем завышения стоимости материалов, которые закупались для строительства указанных мостовых переходов, совершил растрату бюджетных средств в крупных размерах.
"Указанному лицу сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины - растрата чужого имущества должностным лицом с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупных размерах", - говорится в сообщении прокуратуры.
Суд избрал для чиновника меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, прокуратура планирует обжаловать это судебное решение в апелляционном суде.
Как сообщал УНН, прикарпатского чиновника будут судить за присвоение госимущества на 5 млн грн.