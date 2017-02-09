Посадовець у Запоріжжі розтратив понад 1 млн грн при будівництві мостів через Дніпро
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Заступника начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області підозрюють у розтраті бюджетних коштів в сумі 1 298 846,58 грн під час здійснення будівництва мостових переходів через річку Дніпро у Запоріжжі. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області, передає УНН.
В ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника Служби автомобільних доріг в Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості матеріалів, які закуповувалися для будівництва вказаних мостових переходів, вчинив розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.
"Вказаній особі повідомлено про підозру за ч.5 ст. 191 КК України – розтрата чужого майна шляхом службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах.", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Суд обрав до посадовця запобіжний захід у виді домашнього арешту. Однак, прокуратура планує оскаржити це судове рішення в апеляційному суді.
Як повідомляв УНН, прикарпатського посадовця судитимуть за привласнення держмайна на 5 млн грн.