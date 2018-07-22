Cпасение детей в Таиланде: на восстановление экосистемы пещеры потратят почти 1,5 млн долларов

Цель восстановления экосистемы – привлечь больше туристов, которые начали массово посещать пещеру после инцидента с детьми.

Напомним, пещера Кхао Луанг в Таиланде, где в течение двух недель были заблокированы 12 школьников и их тренер, станет туристической достопримечательностью. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на заместителя главы национальных парков Таиланда.



18 июля спасенные из пещеры в Таиланде дети вернулись домой.