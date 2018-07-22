Cпасение детей в Таиланде: на восстановление экосистемы пещеры потратят почти 1,5 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Правительство Таиланда потратит около 42 млн батов (1,26 млн долларов) на восстановление экологической системы пещеры Тхам Луанг, которая пострадала после операции по спасению 12 школьников и тренера их футбольной команды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bangkok Post
Цель восстановления экосистемы – привлечь больше туристов, которые начали массово посещать пещеру после инцидента с детьми.
Напомним, пещера Кхао Луанг в Таиланде, где в течение двух недель были заблокированы 12 школьников и их тренер, станет туристической достопримечательностью. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на заместителя главы национальных парков Таиланда.
18 июля спасенные из пещеры в Таиланде дети вернулись домой.