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Порятунок дітей в Таїланді: на відновлення екосистеми печери витратять майже 1,5 млн доларів

Київ • УНН

 • 8104 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Уряд Таїланду витратить близько 42 млн батів (1,26 млн долар) на відновлення екологічної системи печери Тхам Луанг, яка постраждала після операції з порятунку 12 школярів і тренера їх футбольної команди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bangkok Post.

Мета відновлення екосистеми - залучити більше туристів, які почали масово відвідувати печеру після інциденту з дітьми.

Нагадаємо, печера Кхао Луанг в Таїланді, де протягом двох тижнів були заблоковані 12 школярів і їх тренер, стане туристичною визначною пам'яткою. Про це повідомив телеканал ABC з посиланням на заступника глави національних парків Таїланду.

18 липня врятовані з печери в Таїланді діти повернулися додому.

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