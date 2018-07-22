Порятунок дітей в Таїланді: на відновлення екосистеми печери витратять майже 1,5 млн доларів

Мета відновлення екосистеми - залучити більше туристів, які почали масово відвідувати печеру після інциденту з дітьми.

Нагадаємо, печера Кхао Луанг в Таїланді, де протягом двох тижнів були заблоковані 12 школярів і їх тренер, стане туристичною визначною пам'яткою. Про це повідомив телеканал ABC з посиланням на заступника глави національних парків Таїланду.



18 липня врятовані з печери в Таїланді діти повернулися додому.