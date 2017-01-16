Португалия предоставит помощь украинской армии в размере 200 тыс. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Министр национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопес заверил, что Португалия предоставит материально-техническую помощь украинской армии в размере 200 тыс. евро. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.
"Министр национальной обороны Португалии заверил в дальнейшей поддержке Украины и сообщил о готовности Португалии предоставить украинской армии материально-техническую помощь в сумме 200 тысяч евро на закупку оснащения и вооружения нелетального характера", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Украина и Потругалия обсудили проведение научной работы на базе военных вузов.