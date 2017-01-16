Португалія надасть допомогу українській армії у розмірі 200 тисяч євро
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністр національної оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопесом запевнив, що Португалія надасть матеріально-технічну допомогу українській армії у розмірі 200 тисяч євро. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.
“Міністр національної оборони Португалії запевнив у подальшій підтримці України та повідомив про готовність Португалії надати українській армії матеріально-технічну допомогу у сумі 200 тисяч євро на закупівлю оснащення та озброєння нелетального характеру”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Україна та Потругалія обговорили проведення наукової роботи на базі військових ВНЗ.