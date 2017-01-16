Португалія надасть допомогу українській армії у розмірі 200 тисяч євро

“Міністр національної оборони Португалії запевнив у подальшій підтримці України та повідомив про готовність Португалії надати українській армії матеріально-технічну допомогу у сумі 200 тисяч євро на закупівлю оснащення та озброєння нелетального характеру”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Україна та Потругалія обговорили проведення наукової роботи на базі військових ВНЗ.