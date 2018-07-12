Порошенко заявил, что России не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Никому, в том числе Российской Федерации, не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО. Об этом сегодня сообщил на брифинге Президент Украины Петр Порошенко по итогам саммита НАТО в Брюсселе, передает УНН.
"Итоги, в том числе, и этого саммита подтверждают - двери НАТО для Украины открыты ... Я не буду называть никаких дат, но хочу отметить, что никому, в том числе и Российской Федерации, и об этом сегодня было отмечено в выступлениях всех без исключения руководителей стран и правительств, участвовавших в обсуждении, никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО. Это суверенное право украинского народа. И я, как Президент, буду это суверенное прав защищать", - подчеркнул Порошенко.
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Напомним, в НАТО официально подтвердили стремление Украины к членству.