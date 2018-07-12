Порошенко заявив, що Росії не вдасться заблокувати вступ України до НАТО

“Підсумки, в тому числі, і цього саміту підтверджують — двері НАТО для України відкриті... Я не буду називати жодних дат, але хочу наголосити, що нікому, в тому числі і Російській Федерації, і про це сьогодні було наголошено у виступах усіх без винятку керівників країн та урядів, які брали участь в обговорені, нікому не вдасться заблокувати вступ України до НАТО. Це суверенне право українського народу. І я, як Президент, буду це суверенне прав захищати”, — наголосив Порошенко.

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Нагадаємо, у НАТО офіційно підтвердили стремління України до членства.