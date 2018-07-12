Порошенко заявил, что разговаривал с Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на полях саммита НАТО в Брюсселе провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, в частности с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Порошенко заявил во время брифинга после саммита НАТО в Брюсселе, передает УНН.
"У нас состоялось более 15 двусторонних встреч, особенно интересно мне было, когда была утечка информации о том, что якобы была отменена встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы на самом деле очень тщательно обсудили и следующую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 числа. Были тщательно обсуждены вопросы "Северного Потока-2", - сказал Порошенко.
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Президент Украины заверил, что очень тщательно пробрифовал президента Трампа.
"Были акценты на достижениях Украины в продвижении реформ. Я пообещал господину президенту, что я твердо рассчитываю, что сегодня парламент примет законопроект 7441, который принимает поправку, которая по сути возвращает к первому чтению", - сказал Президент.
Добавим, что Рада поддержала поправку МВФ для работы Антикоррупционного суда.