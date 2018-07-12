Порошенко заявил, что разговаривал с Трампом

"У нас состоялось более 15 двусторонних встреч, особенно интересно мне было, когда была утечка информации о том, что якобы была отменена встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы на самом деле очень тщательно обсудили и следующую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 числа. Были тщательно обсуждены вопросы "Северного Потока-2", - сказал Порошенко.

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Президент Украины заверил, что очень тщательно пробрифовал президента Трампа.

"Были акценты на достижениях Украины в продвижении реформ. Я пообещал господину президенту, что я твердо рассчитываю, что сегодня парламент примет законопроект 7441, который принимает поправку, которая по сути возвращает к первому чтению", - сказал Президент.

Добавим, что Рада поддержала поправку МВФ для работы Антикоррупционного суда.