Порошенко заявив, що мав розмову із Трампом

“У нас відбулось більше 15 двосторонніх зустрічей, особливо цікаво мені було, коли був витік інформації про те, що нібито була скасована моя зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ми насправді дуже ретельно обговорили і наступну зустріч президента Трампа в Гельсінкі в понеділок, 16 числа. Були ретельно обговорені питання “Північного Потоку-2”, — сказав Порошенко.

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Президент України запевнив, що дуже ретельно пробрифував президента Трампа.

“Були наголошені на досягненнях України в просуванні реформ. Я пообіцяв пану президенту, що я твердо розраховую, що сьогодні парламент прийме законопроект 7441, який приймає поправку, яка по суті повертає до першого читання”, — сказав Президент.

Додамо, що Рада підтримала поправку МВФ для роботи Антикорупційного суду.