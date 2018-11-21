Порошенко заверил, что в Бюджете-2019 будут деньги на аэропорт "Приднепровье"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В проект бюджета на 2019 включена отдельная программа по строительству аэропорта в Днепропетровской области - "Приднепровье". Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Мы провели переговоры с правительством, с премьер-министром, с министром инфраструктуры, и по моей просьбе в проект бюджета включена отдельная программа по строительству аэропорта, современного, международного, в Днепровской области", - сказал он.
Президент заявил, что ожидает роста туропотока на 3,5 млн человек за три года.
"Если будет необходимость, я уверен, правительство прислушается к моим рекомендациям и (на строительство аэропорта - ред.) будут выделены дополнительные средства...", - добавил Порошенко.
Как сообщал УНН, ранее народный депутат Украины, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Андрей Павелко сообщил, что по инициативе Президента Украины Петра Порошенко в госбюджет 2019 года включат 200 млн грн на проектирование и строительство нового аэропорта в Соленом.