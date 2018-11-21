Порошенко запевнив, що у Бюджеті-2019 будуть гроші на аеропорт "Придніпров'я"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У проект бюджету на 2019 рік включена окрема програма щодо будівництва аеропорту в Дніпропетровській області - "Придніпров'я". Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Ми звершили переговори з урядом, з прем’єр-міністром, з міністром інфраструктури, і за моїм проханням в проект бюджету включена окрема програма щодо будівництва аеропорту, сучасного, міжнародного, в Дніпровській області”, — сказав він.
Президент заявив, що очікує зростання туропотоку на 3,5 млн осіб за три роки.
“Якщо буде необхідність, я впевнений, уряд прислухається до моїх рекомендацій і (на будівництво аеропорту — ред.) буде виділено додаткові кошти...”, — додав Порошенко.
Як повідомляв УНН, раніше народний депутат України, голова бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко повідомив, що з ініціативи Президента України Петра Порошенка в держбюджеті 2019 року включать 200 млн грн на проектування і будівництво нового аеропорту в Солоному.