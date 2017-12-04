Порошенко с рабочей поездкой посетит Львовскую область

Известно, что Порошенко посетит Яворивский полигон.

Детальный план визита, будет объявлен позже.

Напомним, сегодня на II Всеукраинском форуме объединенных общин П.Порошенко рассказал, что правительство после анализа выполнения бюджета на 2017 год должно принять решение об установлении минимальной зарплаты на уровне 4,1 тыс. грн.