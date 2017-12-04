Порошенко с рабочей поездкой посетит Львовскую область
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. В ближайшую среду, 6 декабря, Львовскую область с рабочим визитом посетит Президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, передает УНН.
Известно, что Порошенко посетит Яворивский полигон.
Детальный план визита, будет объявлен позже.
Напомним, сегодня на II Всеукраинском форуме объединенных общин П.Порошенко рассказал, что правительство после анализа выполнения бюджета на 2017 год должно принять решение об установлении минимальной зарплаты на уровне 4,1 тыс. грн.