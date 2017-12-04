Порошенко з робочою поїздкою відвідає Львівську область
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. В найближчу середу, 6 грудня, Львівщину з робочим візитом відвідає Президент України Петро Порошенко. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, передає УНН.
Наразі відомо, що Порошенко відвідає Яворівський полігон.
Детальніший план візиту, буде повідомлено згодом.
Нагадаємо, сьогодні на ІІ Всеукраїнському форумі об’єднаних громад П.Порошенко розповів, що уряд після аналізу виконання бюджету на 2017 рік має ухвалити рішення про встановлення мінімальної зарплати на рівні 4,1 тис. грн.