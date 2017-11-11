Порошенко считает Украину примером для других государств в создании новой судебной системы

"Я убедился, что у нас есть шанс построить новую судебную систему, руководствуясь украинскими законами и европейскими стандартами и европейскими ценностями... Сегодня Украина является примером уже для других государств и по внедрению новых стандартов и правил, и прозрачности конкурсных процедур, и по открытости и по привлечению общественности", - сказал П.Порошенко.

По его словам, с новым подходом в назначении судей ВСУ "мы открываем новую страницу в истории правосудия в нашей стране".

"Верховный суд - последний рубеж, последняя инстанция, куда человек придет защищать нарушенные права", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, в субботу 11 ноября 113 человек вступили в должности судей обновленного Верховного суда Украины.