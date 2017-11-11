Порошенко считает Украину примером для других государств в создании новой судебной системы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко убежден, что Украина уже является примером для других страны в части создания новой судебной системы. Об этом он заявил сегодня в Киеве во время церемонии назначения на должности новых судей в Верховный суд Украины, передает корреспондент УНН.
"Я убедился, что у нас есть шанс построить новую судебную систему, руководствуясь украинскими законами и европейскими стандартами и европейскими ценностями... Сегодня Украина является примером уже для других государств и по внедрению новых стандартов и правил, и прозрачности конкурсных процедур, и по открытости и по привлечению общественности", - сказал П.Порошенко.
По его словам, с новым подходом в назначении судей ВСУ "мы открываем новую страницу в истории правосудия в нашей стране".
"Верховный суд - последний рубеж, последняя инстанция, куда человек придет защищать нарушенные права", - подчеркнул Президент.
Как сообщал УНН, в субботу 11 ноября 113 человек вступили в должности судей обновленного Верховного суда Украины.