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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 27355 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 60531 просмотра

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Порошенко считает Украину примером для других государств в создании новой судебной системы

Порошенко считает Украину примером для других государств в создании новой судебной системы

Киев  •  УНН

 • 11374 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко убежден, что Украина уже является примером для других страны в части создания новой судебной системы. Об этом он заявил сегодня в Киеве во время церемонии назначения на должности новых судей в Верховный суд Украины, передает корреспондент УНН.

"Я убедился, что у нас есть шанс построить новую судебную систему, руководствуясь украинскими законами и европейскими стандартами и европейскими ценностями... Сегодня Украина является примером уже для других государств и по внедрению новых стандартов и правил, и прозрачности конкурсных процедур, и по открытости и по привлечению общественности", - сказал П.Порошенко.

По его словам, с новым подходом в назначении судей ВСУ "мы открываем новую страницу в истории правосудия в нашей стране".

"Верховный суд - последний рубеж, последняя инстанция, куда человек придет защищать нарушенные права", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, в субботу 11 ноября 113 человек вступили в должности судей обновленного Верховного суда Украины.

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