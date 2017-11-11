Порошенко вважає Україну прикладом для інших держав у створенні нової судової системи

"Я пересвідчився, що ми маємо шанс побудувати нову судову систему, керуючись українськими законами та європейськими стандартами та європейськими цінностями… Сьогодні Україна є прикладом вже для інших держав і щодо впровадження нових стандартів і правил, і щодо прозорості конкурсних процедур, і щодо відкритості, і щодо залучення громадськості", - сказав П.Порошенко.

За його словами, з новим підходом в призначенні суддів ВСУ "ми відкриваємо нову сторінку в історії правосуддя в нашій країні".

"Верховний суд – останній рубіж, остання інстанція, куди людина прийде захищати порушені права", - наголосив Президент.

Як повідомляв УНН, у суботу 11 листопада 113 осіб вступили на посади суддів оновленого Верховного суду України.