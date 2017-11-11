Порошенко вважає Україну прикладом для інших держав у створенні нової судової системи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко переконаний, що Україна вже є прикладом для інших країни в частині створення нової судової системи. Про це він заявив сьогодні в Києві під час церемонії призначення на посади нових суддів до Верховного суду України, передає кореспондент УНН.
"Я пересвідчився, що ми маємо шанс побудувати нову судову систему, керуючись українськими законами та європейськими стандартами та європейськими цінностями… Сьогодні Україна є прикладом вже для інших держав і щодо впровадження нових стандартів і правил, і щодо прозорості конкурсних процедур, і щодо відкритості, і щодо залучення громадськості", - сказав П.Порошенко.
За його словами, з новим підходом в призначенні суддів ВСУ "ми відкриваємо нову сторінку в історії правосуддя в нашій країні".
"Верховний суд – останній рубіж, остання інстанція, куди людина прийде захищати порушені права", - наголосив Президент.
Як повідомляв УНН, у суботу 11 листопада 113 осіб вступили на посади суддів оновленого Верховного суду України.