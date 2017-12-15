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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 13978 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100840 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102807 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103086 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117466 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103625 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106036 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112776 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117249 просмотра

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Порошенко уверен, что с новой судебной системой украинцы получат "право на правду"

Порошенко уверен, что с новой судебной системой украинцы получат "право на правду"

Киев  •  УНН

 • 9504 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что с созданием новой судебной системы каждый гражданин Украины должен иметь право на справедливость. Об этом он заявил это сегодня во время торжеств с начала работы нового Верховного Суда в Киеве, передает корреспондент УНН.

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"Мы начали новую историю правосудия в нашей фантастической стране. Теперь именно от вас, уважаемые судьи, зависит, с какой скоростью и с каким качеством мы преодолеем все препятствия на пути к справедливому суду, построим мосты к первой и второй инстанции, насколько эффективными будут новые процессуальные инструменты, ведь именно сегодня вступают в силу новые кодексы. И все это делается для того, чтобы защитить простого украинца, чтобы украинец имел право на правду, имел право на справедливость, а новая судебная система, включая Верховный Суд, имела высокое доверие у украинцев. Это также защищает предпринимателя, международного инвестора, повышает инвестиционную привлекательность нашего государства", - сказал П.Порошенко.

Напомним, с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в кодексы в рамках судебной реформы.

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