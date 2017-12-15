Порошенко уверен, что с новой судебной системой украинцы получат "право на правду"

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"Мы начали новую историю правосудия в нашей фантастической стране. Теперь именно от вас, уважаемые судьи, зависит, с какой скоростью и с каким качеством мы преодолеем все препятствия на пути к справедливому суду, построим мосты к первой и второй инстанции, насколько эффективными будут новые процессуальные инструменты, ведь именно сегодня вступают в силу новые кодексы. И все это делается для того, чтобы защитить простого украинца, чтобы украинец имел право на правду, имел право на справедливость, а новая судебная система, включая Верховный Суд, имела высокое доверие у украинцев. Это также защищает предпринимателя, международного инвестора, повышает инвестиционную привлекательность нашего государства", - сказал П.Порошенко.

Напомним, с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в кодексы в рамках судебной реформы.