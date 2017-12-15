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Порошенко впевнений, що з новою судовою системою українці отримають "право на правду"

Порошенко впевнений, що з новою судовою системою українці отримають "право на правду"

Київ • УНН

 • 9504 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко переконаний, що зі створенням нової судової системи кожен громадянин України повинен мати право на справедливість. Про це він заявив це сьогодні під час урочистостей з початку роботи нового Верховного Суду у Києві, передає кореспондент УНН.

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“Ми розпочали нову історію правосуддя в нашій фантастичній країні. Тепер саме від вас, шановні судді, залежить, з якою швидкістю і з якою якістю ми здолаємо всі перешкоди на шляху до справедливого суду, побудуємо містки до першої і другої інстанції, наскільки ефективно будуть нові процесуальні інструменти, адже саме сьогодні вступають в силу нові кодексу. І все це робиться для того, щоб захистити простого українця, щоб українець мав право на правду, мав право на справедливість, а нова судова система, включаючи Верховний Суд, мала високу довіру в українця. Це також захищає підприємця, міжнародного інвестора, підвищує інвестиційну привабливість нашої держави”, - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, відсьогодні набули чинності зміни до кодексів у рамках судової реформи.

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