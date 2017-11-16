Порошенко в Мариуполе вышел в море на катере УМС-1000

Как сообщили в пресс-службе Главы государства, Верховный Главнокомандующий вместе с Начальником Генерального штаба Виктором Муженко, Председателем Государственной пограничной службы Петром Цигикалом, заместителем Главы АПУ Валерием Кондратюком и советником Президента Виктором Назаренко поднялся на борт катера и совершил выход в открытое море.

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Во время испытаний морского судна, в частности были продемонстрированы его возможности, о которых подробно Главу государства проинформировал командир Мариупольского отряда морской охраны капитан 1 ранга Николай Сиринский.

Напомним, 16 ноября Президент Украины отправился на Донбасс с рабочим визитом.