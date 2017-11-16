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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 27193 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 60408 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53376 просмотра

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11:14 • 95105 просмотра

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Порошенко в Мариуполе вышел в море на катере УМС-1000

Порошенко в Мариуполе вышел в море на катере УМС-1000

Киев  •  УНН

 • 14900 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко посетил Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, где принял участие в проведении ходовых испытаний катера УМС-1000, передает корреспондент УНН.

Как сообщили в пресс-службе Главы государства, Верховный Главнокомандующий вместе с Начальником Генерального штаба Виктором Муженко, Председателем Государственной пограничной службы Петром Цигикалом, заместителем Главы АПУ Валерием Кондратюком и советником Президента Виктором Назаренко поднялся на борт катера и совершил выход в открытое море.

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Во время испытаний морского судна, в частности были продемонстрированы его возможности, о которых подробно Главу государства проинформировал командир Мариупольского отряда морской охраны капитан 1 ранга Николай Сиринский.

Напомним, 16 ноября Президент Украины отправился на Донбасс с рабочим визитом.

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