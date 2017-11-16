Порошенко в Мариуполе вышел в море на катере УМС-1000
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко посетил Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, где принял участие в проведении ходовых испытаний катера УМС-1000, передает корреспондент УНН.
Как сообщили в пресс-службе Главы государства, Верховный Главнокомандующий вместе с Начальником Генерального штаба Виктором Муженко, Председателем Государственной пограничной службы Петром Цигикалом, заместителем Главы АПУ Валерием Кондратюком и советником Президента Виктором Назаренко поднялся на борт катера и совершил выход в открытое море.
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Во время испытаний морского судна, в частности были продемонстрированы его возможности, о которых подробно Главу государства проинформировал командир Мариупольского отряда морской охраны капитан 1 ранга Николай Сиринский.
Напомним, 16 ноября Президент Украины отправился на Донбасс с рабочим визитом.