Порошенко у Маріуполі вийшов у море на катері УМС-1000

Як повідомили у прес-службі Глави держави, Верховний Головнокомандувач разом із Начальником Генерального штабу Віктором Муженком, Головою Державної прикордонної служби Петром Цигикалом, заступником Глави АПУ Валерієм Кондратюком та радником Президента Віктором Назаренком піднявся на борт катера та здійснив вихід у відкрите море.

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Під час випробувань морського судна, зокрема було продемонстровано його можливості, про які детально Главу держави поінформував командир Маріупольського загону морської охорони капітан 1 рангу Микола Сирінський.

Нагадаємо, 16 листопада Президент України вирушив на Донбас із робочим візитом.