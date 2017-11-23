Порошенко надеется на поддержку ЕНП украинского видения концепции "Восточное партнерство+"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется на поддержку Европейской народной партии украинского видения концепции "Восточное партнерство+". Об этом он сказал во время встречи в Брюсселе с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
П.Порошенко, как отмечается, поблагодарил Европейскую народную партию за помощь Украине на пути введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины и завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
“Президент Украины выразил надежду на поддержку со стороны Европейской народной партии украинского видения содержательного наполнения концепции „Восточное партнерство+“ и реализации „Европейского плана для Украины“, поддержанного Конгрессом ЕНП в марте 2017 года на Мальте”, — говорится в сообщении.
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В свою очередь президент Европейской народной партии отметил усилия Президента Украины в реализации реформ по укреплению демократических институтов и сближение с Евросоюзом, а также заверил в продолжении поддержки трансформаций со стороны ЕНП.
Как сообщал УНН, П.Порошенко рассказал главе Евросовета о смерти активистки во время обысков в Крыму.