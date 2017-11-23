Порошенко сподівається на підтримку ЄНП українського бачення концепції "Східне партнерство+"

П.Порошенко, як зазначається, подякував Європейській народній партії за допомогу Україні на шляху запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України та завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Президент України висловив сподівання на підтримку з боку Європейської народної партії українського бачення змістовного наповнення концепції «Східне партнерство+» та реалізації «Європейського плану для України», підтриманого Конгресом ЄНП у березні 2017 року на Мальті", - сказано у повідомленні.

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У свою чергу президент Європейської народної партії відзначив зусилля Президента України у реалізації реформ щодо зміцнення демократичних інститутів та зближення з Євросоюзом, а також запевнив у продовженні підтримки трансформацій з боку ЄНП.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко розповів голові Євроради про смерть активістки під час обшуків у Криму.