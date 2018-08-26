Порошенко: скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке

"Жители празднуют день родного города на свободной украинской земле, а Донецк, к сожалению, пока остается временно оккупированной территорией. Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украине. Скоро наш флаг снова развеваться в украинском Донецке! ", - написал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что российскую агрессию остановит мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством Соединенных Штатов Америки.