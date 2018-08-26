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Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко: скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке

Киев • УНН

 • 12985 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня День города отмечают Ровно и Донецк. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Порошенко: скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке

"Жители празднуют день родного города на свободной украинской земле, а Донецк, к сожалению, пока остается временно оккупированной территорией. Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украине. Скоро наш флаг снова развеваться в украинском Донецке! ", - написал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что российскую агрессию остановит мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством Соединенных Штатов Америки.

Украинские Национальные Новости

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