Порошенко: скоро наш прапор знову майорітиме в українському Донецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні День міста відзначають Рівне і Донецьк. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Рівняни святкують день рідного міста на вільній українській землі, а Донецьк, на жаль, поки залишається тимчасово окупованою територією. Ми продовжуємо боротьбу за повернення донеччан в Україну. Скоро наш прапор знову майорітиме в українському Донецьку!”, — написав Порошенко.
Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що російську агресію зупинить потужна позиція цивілізованого світу з глобальним лідерством Сполучених Штатів Америки.