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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72348 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 59552 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67412 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 75579 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116158 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 142695 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 108782 просмотра

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Порошенко начал встречу с Туском в Брюсселе

Порошенко начал встречу с Туском в Брюсселе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко встретился в Брюсселе с главой Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.

Соответствующее встреча президента с Д.Туском было анонсировано в расписании Главы Европейского Совета.

Напомним, 23 ноября Президент Украины Петр Порошенко начал двухдневный рабочий визит в Брюссель для участия в пятом саммите Восточного партнерства.

Во время визита запланированы переговоры Президента с руководством институтов ЕС, лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров Восточного партнерства.

Как всегда теплая встреча с Президентом Европейского Совета @eucopresident pic.twitter.com/mSZ4PWB0IM

- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 23 ноября 2017

Украинские Национальные Новости

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