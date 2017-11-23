Порошенко начал встречу с Туском в Брюсселе

Соответствующее встреча президента с Д.Туском было анонсировано в расписании Главы Европейского Совета.

Напомним, 23 ноября Президент Украины Петр Порошенко начал двухдневный рабочий визит в Брюссель для участия в пятом саммите Восточного партнерства.

Во время визита запланированы переговоры Президента с руководством институтов ЕС, лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров Восточного партнерства.

Как всегда теплая встреча с Президентом Европейского Совета @eucopresident pic.twitter.com/mSZ4PWB0IM