Порошенко начал встречу с Туском в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко встретился в Брюсселе с главой Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
Соответствующее встреча президента с Д.Туском было анонсировано в расписании Главы Европейского Совета.
Напомним, 23 ноября Президент Украины Петр Порошенко начал двухдневный рабочий визит в Брюссель для участия в пятом саммите Восточного партнерства.
Во время визита запланированы переговоры Президента с руководством институтов ЕС, лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров Восточного партнерства.
Как всегда теплая встреча с Президентом Европейского Совета @eucopresident pic.twitter.com/mSZ4PWB0IM- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 23 ноября 2017