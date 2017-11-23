Порошенко розпочав зустріч з Туском в Брюсселі

Відповідну зустріч президента з Д.Туском було анонсовано в розкладі Глави Європейської Ради.

Нагадаємо, 23 листопада Президент України Петро Порошенко розпочав дводенний робочий візит до Брюсселя для участі у п’ятому саміті Східного партнерства.

Під час візиту заплановані переговори Президента з керівництвом інституцій ЄС, лідерами держав-членів ЄС та країн-партнерів Східного партнерства.

Як завжди тепла зустріч з Президентом Європейської Ради @eucopresident pic.twitter.com/mSZ4PWB0IM