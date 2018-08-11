Порошенко поздравил с Днем города Ялту в аннексированном Крыму

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"Волшебная Ялта - настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым - настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму будет поднят сине-желтый флаг и звучать гордое "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", - написал Глава государства.

Напомним, в марте 2014 года Российская Федерация аннексировала Автономную Республику Крым и город Севастополь. Украинская сторона категорически отрицает распространение суверенитета России на оккупированную ею территорию Украины.