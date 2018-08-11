Порошенко привітав з Днем міста Ялту в анексованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав Ялту в анексованому Криму з Днем міста. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Чарівна Ялта – справжня перлина Криму. Як і Крим – справжня перлина Української Держави. Впевнений, що у Ялті та по всьому Криму замайорить синьо-жовтий стяг та лунатиме горде "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", - написав Глава держави.
Нагадаємо, у березні 2014 року Російська Федерація анексувала Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Українська сторона категорично заперечує поширення суверенітету Росії на окуповану нею територію України.