Порошенко пожелал Трампу успехов в усилиях вернуть Путина в нужное русло

"Эта "украинская неделя" даст мощный посыл, который будет услышан в Брюсселе и за его пределами – главным образом, в Хельсинки. Основываясь на нашем согласованном подходе - не делать ничего, касающегося Украины, без участия самой Украины - я желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина в нужное русло. Зная российского президента так, как знаю его я, мог бы поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и никогда не будет таковым", - заявил Порошенко.

Напомним, Глава Европейского совета Дональд Туск во время совместного заявления с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом напомнил США о солидарности в преддверии самита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.