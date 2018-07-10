Порошенко пожелал Трампу успехов в усилиях вернуть Путина в нужное русло
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко желает Президенту США Дональду Трампу успехов в усилиях вернуть Президента РФ Владимира Путина "в нужное русло". Об этом он заявил в колонке для британского издания Financial Times, передает УНН.
"Эта "украинская неделя" даст мощный посыл, который будет услышан в Брюсселе и за его пределами – главным образом, в Хельсинки. Основываясь на нашем согласованном подходе - не делать ничего, касающегося Украины, без участия самой Украины - я желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина в нужное русло. Зная российского президента так, как знаю его я, мог бы поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и никогда не будет таковым", - заявил Порошенко.
Напомним, Глава Европейского совета Дональд Туск во время совместного заявления с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом напомнил США о солидарности в преддверии самита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.