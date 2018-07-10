Порошенко побажав Трампу успіхів в зусиллях повернути Путіна в потрібне русло

"Цей "український тиждень" дасть потужний посил, який буде почутий в Брюсселі і за його межами - головним чином, в Гельсінкі. Грунтуючись на нашому узгодженому підході - не робити нічого, що стосується України, без участі самої України - я бажаю пану Трампу успіхів в його зусиллях повернути Путіна в потрібне русло. Знаючи російського президента так, як знаю його я, міг би посперечатися, що він жадає нашої поразки. Але це не варіант, і ніколи не буде таким", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Глава Європейської ради Дональд Туск під час спільної заяви з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нагадав США про солідарність напередодні саміту президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі.