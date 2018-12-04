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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82215 просмотра

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8 марта, 10:25 • 103007 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132173 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

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Порошенко не сожалеет о запрете "ВКонтакте" и российского ТВ

Порошенко не сожалеет о запрете "ВКонтакте" и российского ТВ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не жалеет о том, что Украина запретила трансляцию российских телеканалов и социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом он сказал во время выступления перед студентами Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, передает УНН.

"Я считаю, что я правильно сделал, когда я запретил трансляцию российских пропагандистских каналов в Украине. Знаете, почему? Потому что они не являются средствами массовой информации. Они являются пропагандой врага. И поэтому мои шаги, несмотря на то, что я был безумно раскритикован, были в правильном направлении", - подчеркнул он.

Также Порошенко считает правильным запрет российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Потому что сейчас мы имеем доказательства, что это - база, которая в полной мере используется российской Федеральной службой безопасности", - добавил Глава государства.

Напомним, в мае 2017 года Президент запретил "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряд российских телеканалов.

После запрета российская соцсеть все равно была в топ самых популярных в Украине.

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