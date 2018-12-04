Порошенко не шкодує через заборону "ВКонтакте" і російського ТБ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що не шкодує про те, що Україна заборонила трансляцію російських телеканалів та соціальних мереж "ВКонтакте" та "Одноклассники". Про це він сьогодні сказав під час виступу перед студентами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, передає УНН.
"Я вважаю, що я правильно зробив, коли я заборонив трансляцію російських пропагандистських каналів в Україні. Знаєте, чому? Бо вони не є засобами масової інформації. Вони є пропагандою ворога. І тому мої кроки, незважаючи на те, що я був шалено розкритикований, були в правильному напрямку", - наголосив він.
Також Порошенко вважає правильною заборону російських соцмереж "ВКонтакте" й "Одноклассники".
"Тому що зараз ми маємо докази, що це є база, яка у повній мірі використовується російською Федеральною службою безпеки", - додав Глава держави.
Нагадаємо, у травні 2017 року Президент заборонив "ВКонтакте", "Мейл.ру" і низку російських телеканалів.
Після заборони російська соцмережа все одно була в топі найбільш популярних в Україні.