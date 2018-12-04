Порошенко не шкодує через заборону "ВКонтакте" і російського ТБ

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що не шкодує про те, що Україна заборонила трансляцію російських телеканалів та соціальних мереж "ВКонтакте" та "Одноклассники". Про це він сьогодні сказав під час виступу перед студентами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, передає УНН.