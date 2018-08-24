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Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
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Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко наградил пятерых иностранцев орденом "За заслуги"

Киев • УНН

 • 10376 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" III степени пятерых иностранных граждан. Об этом говорится в указе Президента, который был опубликован на официальном сайте Администрации Президента, передает УНН.

Порошенко наградил пятерых иностранцев орденом "За заслуги"

Согласно указу главы государства, было награждено орденом "За заслуги" III степени "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную и гуманистическую деятельность" следующих лиц:

  • Алле Паоло - координатора группы по межпарламентским связям Италии с Украиной, Итальянская Республика;
  • Зелинского Даниила - архиепископа Западной епархии Украинской православной церкви, Соединенные Штаты Америки;
  • Лютюк Анатолия Кузьмича - руководителя Центра украинской культуры в городе Таллинн, Эстонская Республика
  • Фаленский Ханса-Йоахима - внешнеполитического референта фракции ХДС/ХСС Бундестага Федеративной Республики Германия;
  • Фете Андрея Богдановича - президента Украинского конгрессового комитета Америки, Соединенные Штаты Америки.

    Напомним, Президент Петр Порошенко присвоил почетные наименования воинским частям Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы.
Украинские Национальные Новости

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