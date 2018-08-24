Порошенко наградил пятерых иностранцев орденом "За заслуги"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" III степени пятерых иностранных граждан. Об этом говорится в указе Президента, который был опубликован на официальном сайте Администрации Президента, передает УНН.
Согласно указу главы государства, было награждено орденом "За заслуги" III степени "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную и гуманистическую деятельность" следующих лиц:
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- Алле Паоло - координатора группы по межпарламентским связям Италии с Украиной, Итальянская Республика;
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- Зелинского Даниила - архиепископа Западной епархии Украинской православной церкви, Соединенные Штаты Америки;
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- Лютюк Анатолия Кузьмича - руководителя Центра украинской культуры в городе Таллинн, Эстонская Республика
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- Фаленский Ханса-Йоахима - внешнеполитического референта фракции ХДС/ХСС Бундестага Федеративной Республики Германия;
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- Фете Андрея Богдановича - президента Украинского конгрессового комитета Америки, Соединенные Штаты Америки.
Напомним, Президент Петр Порошенко присвоил почетные наименования воинским частям Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы.
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