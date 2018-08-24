Порошенко наградил пятерых иностранцев орденом "За заслуги"

Согласно указу главы государства, было награждено орденом "За заслуги" III степени "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную и гуманистическую деятельность" следующих лиц:



Алле Паоло - координатора группы по межпарламентским связям Италии с Украиной, Итальянская Республика;



Зелинского Даниила - архиепископа Западной епархии Украинской православной церкви, Соединенные Штаты Америки;



Лютюк Анатолия Кузьмича - руководителя Центра украинской культуры в городе Таллинн, Эстонская Республика



Фаленский Ханса-Йоахима - внешнеполитического референта фракции ХДС/ХСС Бундестага Федеративной Республики Германия;



Фете Андрея Богдановича - президента Украинского конгрессового комитета Америки, Соединенные Штаты Америки.



Напомним, Президент Петр Порошенко присвоил почетные наименования воинским частям Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы.

Напомним, Президент Петр Порошенко присвоил почетные наименования воинским частям Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы.